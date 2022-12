Cristiano Ronaldo à Al-Nassr après la Coupe du monde 2022 ?

COUPE DU MONDE 2022 - Alors que le Portugal affrontera la Suisse en 8e de finale, Cristiano Ronaldo aurait réglé la question de son avenir. CR7 est attendu à Al-Nassr en janvier, selon Marca.

La Coupe du monde disputée par Cristiano Ronaldo avec le Portugal, qui affrontera la Suisse mardi en 8e de finale, nous le ferait presque oublier : l'attaquant portugais n'est plus sous contrat avec Manchester United, et donc libre de s'engager où bon lui semble. De quoi attirer de nombreuses convoitises ? C'est ce qu'on aurait pu imaginer. Mais les offres ne semblent pas se multiplier pour le premier joueur à marquer dans cinq Mondiaux différents. Du moins pas en Europe.

Cristiano Ronaldo agacé, Fernando Santos n'a "pas aimé du tout"

La rumeur Chelsea a existé un temps, tout comme celle envoyant l'attaquant de 37 ans dans le club de ses débuts, le Sporting. Mais il n'en sera rien. Car selon Marca, c'est bien du côté de l'Arabie saoudite que l'ancienne star du Real Madrid va rebondir dès le mois de janvier. En effet, le club d'Al-Nassr, entraîné par l'ex-entraîneur de l'OL et actuel consultant TF1 Rudi Garcia, aurait bouclé l'arrivée de Ronaldo. "Il n'a pas signé", a relativisé auprès de l'AFP un responsable du club de Ryad, sous couvert de l'anonymat. En milieu de semaine dernière, une autre source interne à l'équipe saoudienne, avait confirmé la réalité "de sérieuses négociations".

Contrat record pour Ronaldo

Le joueur passé par la Juve devrait ainsi s'engager pour deux ans et demi à compter du 1er janvier, et ce en contrepartie de conditions financières démesurées. Ronaldo s'apprêterait à signer un contrat à près... de 200 millions d'euros par saison, avec une prime à la signature d'un peu moins de 100 millions d'euros et des contrats publicitaires. De quoi faire de lui le sportif le mieux payé du monde, devant Kylian Mbappé, entre autres.

Le quotidien espagnol explique que l'intéressé aurait préféré rebondir en Europe. Au lieu de cela, il rejoindra une formation qui cherche à retrouver les sommets en Arabie saoudite. Il y retrouvera des joueurs bien connus de la Ligue 1 et/ou des championnats européens : David Ospina, Alvaro Gonzalez, Ghislain Konan, Luiz Gustavo ou encore Vincent Aboubakar, éliminé de la Coupe du monde 2022 avec le Cameroun mais auteur du but de la victoire contre le Brésil.