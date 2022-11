Coupe du monde 2022 : "Nous avons un potentiel énorme" selon Cristiano Ronaldo

Coupe du monde 2022 – Avant l’entrée e lice du Portugal contre le Ghana jeudi, Cristiano Ronaldo s’est exprimé en conférence de presse sur les ambitions de la Seleçao. Il a aussi évoqué Lionel Messi.

Peu utilisé en club, Cristiano Ronaldo a tenu à rassurer sur son état de forme. Le Portugais a récupéré de sa gastro-entérite et s’estime dans de bonnes conditions physiques pour commencer la Coupe du monde. Voici un récapitulatif de ses déclarations en conférence de presse ce lundi 21 novembre.

Sur les chances du Portugal en Coupe du monde

"Je crois que nous avons un potentiel énorme, j'en suis persuadé. Gagner, oui, j'y crois, mais comme je l'ai déjà dit, on doit avancer calmement, sereinement, en pensant d'abord au premier match contre le Ghana (jeudi, 17 heures). Ce sera un match qui sera difficile, il doit nous permettre de prendre de la confiance."

Sur ses responsabilités dans la sélection

"Ce sera ma cinquième Coupe du monde. Les responsabilités, j'en ai toujours eu, j'en ai depuis que je suis parti de la maison à onze ans pour aller à Lisbonne. Je sens que je suis plus observé que les autres. Je suis responsable comme joueur, comme ami, comme père.

"J'ai beaucoup de responsabilités, mais la pression est toujours la même. Depuis très jeune, je sais la gérer. Parfois bien, parfois mal, ça dépend de la chaleur. Je ne suis pas parfait mais je suis capable d'assumer."

Sur ses récentes déclarations au sujet de son rôle à Manchester United

"Toute ma carrière, j'ai fait écrire et parler. Parfois des choses vraies, parfois des choses fausses. Je ne me préoccupe pas de ce que les autres pensent."

"Le staff et l'équipe me connaissent, ils ne seront pas influencés par ce qui se dit ou s'écrit. J'aime voir combien ce groupe est travailleur et ambitieux, il est blindé. Ça ne va pas l'ébranler. "

Sur l'envie de montrer s'il est le meilleur

"Si je devais encore démontrer à 37 ans et 8 mois, après ce que j'ai déjà fait... Je respecte les opinions des gens. Si je ne gagne pas, si je n'ai pas un trophée de plus, je serai malgré tout content de ce que j'ai fait. Mais oui, je dois démontrer sur le terrain, année après année."

Sur la campagne photo faite avec Lionel Messi

"J'ai adoré faire cette campagne. Je voulais la faire depuis plusieurs années. J'ai aimé jouer aux échecs avec lui. Le faire sur le terrain ici, ce serait super."

Sur son envie de gagner la Coupe du monde

"C'est un rêve pour moi, ce serait magique. Mais dans la vie il ne me manque rien, j'ai eu bien plus que ce que j'espérais. Toutes les équipes veulent gagner, et à la fin une seule gagnera. On y pense, mais avec calme."