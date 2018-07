Croatie - Angleterre : The Sun encourage ses lecteurs à porter un gilet comme Southgate pour soutenir les Three Lions

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

The Sun, le tabloïd britannique, appelle ses lecteurs à porter le même veston cintré et sans manches que le sélectionneur Gareth Southgate ce mercredi lors de la demi-finale contre la Croatie. Une manière comme une autre de montrer qu'on soutient l'équipe.

Ils l'espèrent tous. Ils la chantent et la veulent. Cette Coupe du Monde a vu les Three Lions effectuer un parcours quasi sans faute jusqu'à maintenant dans cette Coupe du Monde et la ferveur ne cesse de monter, outre-manche. Le Sun, journal britannique, encourage d'ailleurs ses lecteurs à montrer leur ferveur, ce mercredi, pour le match face à la Croatie, en mettant un veston, comme le sélectionneur Gary Southgate. Le mot d'ordre est clair : "#waistcoat wednesday"."Pour la demie, habillez vous comme le patron", écrit ensuite le journal.





Depuis le début de la campagne, le fameux veston du sélectionneur fait fureur et Marks&Spencer a vu ses ventes exploser avec une hausse des ventes de 35%. Et comme nos cousins britanniques vont toujours au bout des choses, comme un clin d’œil, des supporteurs ont demandé à la marque Marks&Spencer d'en abaisser le prix à 19 £ et 66 pence, soit 1966, l'année de l'unique titre des Trois Lions. Paul Seligson, un lecteur de 61 ans du Sun, a expliqué qu'il était prêt à suivre la recommandation même s'il craignant de pâtir de la chaleur vue la canicule qui sévit actuellement sur l'Angleterre.