"Je ne peux pas être plus fier de mon fils" : ce tweet émouvant de Schmeichel père

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Depuis la loge du Nijni Novgorod StadiumPeter Schmeichel a vécu intensément la séance de penalties dingue qui a coûté sa place au Danemark, dimanche face à la Croatie. Eliminés en huitièmes de finale au terme d'un match emballé au tout début et à la toute fin, les Danish Dynamites quittent la compétition. Kasper Schmeichel, avec son alter ego des Vitrani Danijel Subasic, se sont livrés une bataille acharnée, historique même avec 5 arrêts à eux deux (une séquence à voir et revoir ci-dessus). De quoi rendre fier le paternel, Peter, champion d'Europe 92 et quart-de-finaliste du Mondial en 1998.



>> Kasper Schmeichel, tel père tel fils



Dans la foulée de cette cruelle élimination, sur Twitter, l'ancien rempart de Manchester United (54 ans) a partagé une photo où on le voit, à Old Trafford, marchant main dans la main avec Kasper (aujourd'hui âgé de 31 ans) avec cette légende : "Je n'ai plus les mots. Je ne peux pas être plus fier de mon pays, de mon fils et de ses coéquipiers, du staff et du coach Age Hareide. Quand nos larmes auront séché, nous réaliserons à quel point ce que nous avons fait est bien."





