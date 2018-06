Croatie-Nigeria (2-0) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le spectacle n’était pas au rendez-vous ce samedi soir lors de Croatie-Nigeria. Grâce à un but contre son camp d'Etebo et un penalty, les Croates obtiennent l’essentiel, les 3 points, et occuperont à l’issue de cette journée la première place du Groupe D.

Le résumé du match





La Croatie prend une belle option. Face à un Nigeria maladroit dans le jeu et sans esprit de révolte, les hommes de Zlatko Dalic ont tranquillement déroulé (2-0), samedi 16 juin à l'Arena Baltika de Kaliningrad. Un premier but contre son camp d'Oghenekaro Etebo (32e), le deuxième de la compétition après celui du Marocain Aziz Bouhaddouz contre l'Iran, et un penalty de Luka Modric (72e) ont suffi au bonheur des Croates. Les Vatreni s'emparent de la tête du Groupe D devant l'Argentine, accrochée par l'Islande un peu plus tôt (1-1). Le Nigeria de Gernot Rohr referme le classement.







Après cette première journée, l'Albiceleste de Lionel Messi est quasiment dos au mur. Les Argentins, qui défieront la Croatie jeudi prochain, n'ont plus le droit à l'erreur s'ils ne veulent pas prendre la porte précipitamment.





L’homme du match





Aucun joueur n'a réellement brillé au cours de cette rencontre. Mais s'il faut désigner l’artisan principal de cette victoire croate, signalons l’efficacité de Luka Modric. Le joueur du Real Madrid tire le corner à l’origine du premier but pour la Croatie. C’est également lui qui se charge de transformer le penalty en seconde période. Sans réaliser un grand match, il permet au moins aux siens de commencer ce Mondial par une précieuse victoire.







La stat du match

Les deux derniers buts marqués par le Nigeria en Coupe du monde l’ont été… contre leur camp. En 2014, les Super Eagles avaient été éliminés en huitièmes de finale par la France. Paul Pogba avait ouvert le score à 79e minute avant que Joseph Yobo ne marque contre son camp dans les arrêts de jeu. Ce soir face à la Croatie, pour son premier match de la compétition, le Nigeria a à nouveau poussé le ballon dans ses propres filets par l’intermédiaire de Oghenekaro Etebo.