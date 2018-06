Danemark : inquiétude pour Kvist, sorti sur civière face au Pérou

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

L’inquiétude est de mise du côté de la sélection danoise. Si la victoire des Rød-Hvide (les "Rouges et Blancs") ce samedi face au Pérou (0-1) a lancé leur Coupe du monde de la meilleure des manières, les hommes de Age Hareide pourrait bien finir la compétition à 22.





En cause : la blessure du milieu de terrain William Kvist lors d’un duel aérien avec Jefferson Farfán à la 36e minute. "Il faut que cela soit confirmé mais, vu les symptômes, cela ressemble à une côte fracturée", a indiqué le sélectionneur à la fin du match. "Si c'est confirmé, il ne pourra pas poursuivre le Mondial et on devra finir à 22 parce qu'on ne peut plus le remplacer." En effet, les sélectionneurs avaient jusqu'à la veille du Mondial pour procéder à un éventuel rappel pour remplacer un de leurs joueurs.





En tête du groupe C à égalité de points avec la France, mais derrière au goal-average, le Danemark doit encore affronter l'Australie (le 21 juin) puis l’équipe de France (le 26 juin, à suivre en direct sur TF1).