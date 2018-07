Angleterre : le veston de Gareth Southgate ou la hype malgré lui

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de cette Coupe du Monde, le sélectionneur anglais Gareth Southgate est au centre de l'attention outre-Manche. Non seulement, il a amené son équipe en demi-finale mais en plus, il a fait de ce veston un vêtement "so chic".

C'est le sélectionneur le plus élégant de cette Coupe du Monde. Gareth Southgate, le patron de la sélection des Three Lions, devenu une icône de mode, bien malgré lui. Pour s'asseoir sur son banc de touche, il est le seul sélectionneur à porter le veston. Une pièce rarement vue dans un stade qui vient agrémenter une chemise bleu ciel et une cravate. Une tenue qui tranche avec celle des autres sélectionneurs et qui inspirent nos amis d'Outre-manche.

En effet, depuis le début de cette Coupe du Monde, un "Southgate effect" se fait sentir sur les ventes de vestons. La chaîne de magasins britannique Marks and Spencer, qui fournit les costumes trois-pièces de l'équipe anglaise, a annoncé que les ventes de ses vestons avaient augmenté de 35% depuis le début de la Coupe du monde. Et de se féliciter de voir "Gareth si bien habillé sur la ligne de touche".









Alors que pense l'intéressé de cette "sex-symbolisation" subite ? Hé bien comme tout anglais, il s'en amuse : "Je ne suis pas David Beckham", a-t-il réagit auprès de la BBC. "J'étais défenseur central (à Middlesbrough, Crystal Palace ou Aston Villa, ndlr) et j'ai pris des tas de coups sur la tête, je ne suis pas censé devenir une icône de mode", a plaisanté le sélectionneur de 47 ans. Car derrière ce "chic" somme toute très britannique, il y a une histoire. Selon The Sun, il s'agirait d'un hommage à son grand-père, Arthur Toll, un ancien officier de la Royal Marine, toujours tiré à quatre épingles et qui tenait absolument à ce que son veston lui aille parfaitement.

Le veston de Southgate pavoise même sur un château

Une particularité vestimentaire devenue rapidement virale et un symbole de cette équipe Three Lions. Le château de Warwick, une sorte de Puy du Fou version britannique a même remplacé le drapeau du château par un veston, en hommage à Southgate.

Fashion's coming home !