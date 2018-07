France-Belgique : suspendu, blessés... On fait le point

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Au lendemain des qualifications de la France, face à l'Uruguay (2-0), et de la Belgique, tombeuse du Brésil (2-1), les deux sélectionneurs Didier Deschamps et Roberto Martinez vont pouvoir compter sur un effectif étoffé pour le choc franco-belge en demi-finale du Mondial. Seule absence certaine, celle de Thomas Meunier, suspendu.

Depuis ce vendredi, nous connaissons la première affiche des demi-finales de la Coupe du monde. Elle opposera l’équipe de France, qui est venue à bout de l’Uruguay (2-0), à la Belgique, surprenant vainqueur du Brésil (2-1). A trois jours du choc, qui sera présent des deux côtés pour en découdre ? Au coup d’envoi d’Uruguay-France, quatre joueurs étaient sous le coup d’une suspension en cas de nouveau carton jaune : Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Olivier Giroud et Paul Pogba.

Tous ont échappé à la sanction, malgré une altercation houleuse à l’heure de jeu qui a impliqué le milieu de terrain de Manchester United, ce dernier prenant un Uruguayen par la tête.





Pavard et Umtiti légèrement touchés

Avec un compteur de cartons jaunes remis à zéro pour les demies, les Bleus seront au complet pour affronter les Diables Rouges. Concernant les petites blessures contractées face à l’Uruguay, Benjamin Pavard, le latéral droit titulaire des Bleus, portait un bandage à la cuisse droite après la rencontre, après avoir reçu une béquille de Luis Suarez. Il marchait toutefois plutôt normalement en zone mixte et sur Instagram, Adil Rami rassurait (sans oublier de chambrer) sur l'état de la cuisse de son coéquipier. Concernant Samuel Umtiti, légèrement touché au genou, il devrait tenir sa place mardi en charnière. "Sam, ça va, il avait un peu mal hier après le match, mais c’est quelque chose qu’il sait gérer, il sait les soins qu’il a à faire donc je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça" a déclaré Raphaël Varane samedi en conférence de presse à ce sujet.





Meunier suspendu, Chadli incertain

Du côté belge, une petite incertitude règne concernant Nacer Chadli, auteur d’une entrée en jeu décisive face au Japon en huitième (3-2) et d’un match plein face au Brésil en quart (2-1). Le joueur de West Bromwich est sorti en boitant à dix minutes du terme vendredi et a été remplacé par Thomas Vermaelen. Si Chadli peut être rétabli pour le choc avec le voisin français, Thomas Meunier, qui évolue au Paris Saint-Germain, va manquer ses retrouvailles avec ses coéquipiers Alphonse Aréola, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Le latéral droit des Diables Rouges a reçu un carton jaune face à la Seleçao, à la 71e minute de jeu, après un duel face à Neymar. Sous la menace d’une suspension après son jaune reçu face au Panama en phase de groupe, il ne disputera donc pas la demi-finale face aux Bleus. "Ma carte jaune… Merde! Mais Dieu l’a voulu, c’est comme ça… Je vais juste savourer cette victoire et espérer jouer la finale", a espéré le joueur de 28 ans au micro de la RTBF. Aux Bleus de briser son rêve mardi.