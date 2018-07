La France affrontera la Belgique pour une place en finale : quel bilan face aux Diables rouges ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Après sa victoire face au Brésil, vendredi (1-2), c’est officiel : l’équipe de France affrontera ses voisins belges en demi-finale de Coupe du monde. Une affiche rare dans un Mondial et sur laquelle on revient.

Ce sera France-Belgique ! Les Diables rouges ont été étincelants face au Brésil (victoire 2 buts à 1) ; ils se sont qualifiés pour la 2e fois de leur histoire pour une demi-finale de Coupe du monde après celle de 1986. Le match aura lieu le 10 juillet à Saint-Pétersbourg.

La France et la Belgique se sont déjà affrontés deux fois dans un Mondial. La première confrontation entre les deux voisins remonte à 1938 ; les Bleus s’étaient alors imposé 3 buts à 1. La seconde date du Mondial 1986 au Mexique : la France et la Belgique s’étaient affrontés dans le match pour la troisième place. La France de Jean-Pierre Papin l’avait emporté 4 buts à 2, et avait terminé sur la troisième marche du podium.

Avantage Belgique

Si l’on se concentre sur les dernières confrontations entre les deux sélections, le bilan est nettement moins favorable aux l’équipe de France. La dernière rencontre remonte au mois de juin 2015 au Stade de France. Lors de ce match amical, les Belges l’avaient alors emporté 4-3, avec des buts de Marouane Fellaini et Eden Hazard. En août 2013 et novembre 2011, toujours en amical, les deux équipes s’étaient quittées sur un score nul et vierge.

Il faut remonter au 18 mai 2002 pour trouver la trace d'une dernière victoire française sur la Belgique. C'était à l'occasion d'un amical à Bruxelles, les Bleus de Zidane s’étaient imposés 2 buts à 0.

Au total, depuis 1904 les deux voisins se sont affrontés à 73 reprises. La France l’a emporté 24 fois, la Belgique 30, et les deux équipes ont fait 19 fois match nul.