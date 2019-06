Diacre : "Deschamps n’est pas du tout mon modèle"

Une nouvelle fois interrogée sur ses ressemblances avec Didier Deschamps, à la veille de France-Norvège, Corinne Diacre a montré son agacement.

Ne parlez plus de Didier Deschamps à Corinne Diacre. Une nouvelle fois interrogée sur ses similitudes avec le sélectionneur de l’équipe de France masculine, mardi en conférence de presse d'avant match, à un peu plus de 24h00 de la rencontre France-Norvège, la patronne des Bleues a fait savoir son agacement quant à cette comparaison devenue un poids.

Avec un gros soupçon de sarcasme, Diacre, évidemment restée flegmatique, a fait passer son message avec diplomatie. "Concernant Didier, non ce n'est pas mon modèle du tout. Mais on s'entend bien, on échange beaucoup. J'espère qu'il ne me ressemble pas par contre", a-t-elle fait savoir.

"On ne rigole jamais chez nous, les filles vivent mal"

Si la sélectionneure de l’équipe de France s’est montrée agacée, c’est aussi à cause de la première question à laquelle elle a dû répondre. Le sujet : sa supposée rigueur. "Ah oui, oui, l'intransigeance, la rigueur, voilà, ça me caractérise. Mère fouettarde aussi par moment", a balancé Diacre. "On ne rigole jamais chez nous. Tout est très calculé, il n'y a aucun passe-droits."

La technicienne est d'ailleurs montée en régime. Sarcasme, épisode trois. "Les filles vivent mal, elles vivent très très mal. D'ailleurs, ça se voit. Elles ne prennent vraiment pas de plaisir ensemble, ni sur le terrain, ni en-dehors. Je pense que c'est difficile à vivre pour elles, très sincèrement. Pas pour moi, mais pour elles c'est très compliqué."

Alexandre Coiquil