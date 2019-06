Diacre : "France-Brésil ? Il n'y a pas d’excitation particulière"

COUPE DU MONDE 2019 - Passée en conférence de presse, samedi, à la veille de France-Brésil, Corinne Diacre, la sélectionneure des Bleues, s'est montrée terre-à-terre par rapport à l'enjeu.

Sur France-Brésil

"Non, c'est un match, un huitième de finale de Coupe du monde. Je suis désolée, on ne va vraiment pas être copains tous les deux (Corinne Diacre s'adresse à un journaliste ici, ndlr)."

"Pour ma part, il n'y a toujours pas d’excitation particulière et j’espère en avoir le plus tard possible et sur une certaine date."

"On essaye de rester concernée sur ce match-là. On se prépare comme lors des matchs de poules même si on sait que c’est une nouvelle compétition qui commence."



"C’est un objectif qu’on s’est fixé mais ça ne sert à rien de penser au 7 juillet avant le Brésil. On a l’ambition mais ce n’est pas pour autant qu’on va y arriver."

"Si on gagne on ira en quarts, sinon on rentrera à la maison et c’est la loi du sport."

Sur la préparation du match

"Notre quotidien se résume à notre chambre d’hôtel, terrain d’entraînement. Il n’y a pas de piscine, pas de terrasses, rien."

"Même la fête de la musique on ne l’a pas entendu c’était trop loin. On est dans notre bulle et l’hôtel nous le permet bien."



"On est vraiment très concentré sur notre équipe, sur notre jeu mais on voit bien qu’il y a plus de ferveur à l’approche du stade et dans le stade."

Sur le succès populaire des Bleues

"Faire trois fois 10 millions de téléspectateurs, ça nous surprend mais ça ne nous met pas de pression supplémentaire."

"Les gens prennent du plaisir à nous voir jouer et la fraîcheur qu’on dégage. Mais on reste concentrées sur notre performance."



Sur le poids de l'histoire par rapport à l'affiche

"Je suis désolée, mais je ne regarde absolument pas dans le rétroviseur et encore moins aussi loin."

"Je suis vraiment tournée vers (dimanche), je vous avoue que je n'y ai pas pensé."

"Ça ne m'intéresse pas de revenir 15 ans en arrière, le foot féminin a tellement évolué."