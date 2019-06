Diacre sur France-Brésil : "Je pense que ça va nous débrider"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée par TF1, après la qualification de l'équipe de France en quarts de finale du Mondial, Corinne Diacre a reconnu que son équipe avait eu le Brésil à l'usure.

Sur la victoire face au Brésil

"C'était tendu, très très tendu. Mais face à un bel adversaire, on a tout donné, on n'a rien lâché. On les a eu un tout petit peu à l'usure aussi."

"C'est bien, voilà. On a eu la qualification pour les quarts et c'est ce qu'on voulait."

Sur la force mentale des Bleues

"Oui (j'ai préparé l'équipe sur le plan mental, ndlr). Même si j'aurais aimé qu'on joue un petit peu plus en première période, peut-être qu'on se serait mises un petit peu moins en difficulté en seconde."

"On nous a refusé un but, on marque en premier, mais on va quand même chercher ce deuxième but qualificatif."

"Je pense que cela va nous servir pour la suite et que ça va nous débrider."

Sur le public

"Il était magnifique. Sans lui, cela aurait été difficile, parce qu'avec la prolongation très sincèrement c'est difficile."

"Les organismes étaient émoussés, en plus il faisait très très chaud ce soir."