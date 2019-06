Diacre : "Les matches couperet, c’est ce qui fait le charme d'un Mondial"

COUPE DU MONDE 2019 - Passée en conférence de presse, samedi, à la veille de France-Brésil, Corinne Diacre, la sélectionneure des Bleues, est apparue concentrée sur le défi qui attend son équipe.

Sur un possible changement d'attitude dans le groupe avant les huitièmes

"On reste concentrées sur ce match-là, on a un groupe qui est serein également."

"Ecoutez, on se prépare comme on s'est préparées sur les trois premiers matches de poule."

"Même si on sait qu'une nouvelle compétition démarre avec bien évidemment un vainqueur et un perdant à la fin de match-là."

Sur le fait de jouer un match à élimination directe

"Ecoutez, effectivement, on a un match couperet. Il nous attend, maintenant, que des matches de ce genre-là."

"Mais c’est ce qui fait aussi le charme d’une Coupe du monde, on ne va pas s'en plaindre."

"Maintenant, si on doit déjà penser à l'élimination, c'est un peu compliqué."

Sur son groupe

"Je trouve mon groupe toujours aussi serein, toujours aussi travailleur quand il faut travailler et toujours aussi déconneur quand il faut savoir déconnecter."

"On a eu l’avantage d’avoir eu un jour de repos en plus et ça nous a fait du bien, je ne le cache pas."