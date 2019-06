Diacre : "L'idée c'est de battre la Norvège"

A la veille de France-Norvège, Corinne Diacre, la sélectionneur de l’équipe de France, a annoncé son intention de valider au plus vite la qualification en huitième de finale. Cela passe par un succès.

Sur la préparation de la rencontre face à la Norvège

"Je n'ai pas eu besoin de dire grand-chose, puisque les filles sont vraiment concentrées sur l'objectif. Il n'y a pas besoin de les rappeler à l'ordre."

"Par contre, on a fait un bon premier match. On nous attendait, sur ce premier match. On a su répondre présentes, avec cette très très belle première période. Maintenant, le match terminé, on avait déjà basculé sur le suivant."

"J'ai vraiment un bon groupe. Les objectifs étant commun, même sans se parler on arrive à se comprendre."

Sur une possible pression supplémentaire

"Me concernant non, je pense que sur l'équipe non plus. On a pas plus de pression qu'avant le premier match."

"Même si on savait qu’en débutant bien cette compétition, ce serait mieux. C'est ce qu'on a su faire."

"Maintenant, on reste humbles, on reste dans le travail, on reste sereines."

"L'idée maintenant, c'est de battre la Norvège, tout simplement pour avoir ce premier pied en huitième de finale. Et puis surtout de se laisser une chance supplémentaire de terminer premiers du groupe."

Sur le plan spécial de la Norvège pour jouer les Bleues

"Oui bien sûr, on s'imagine bien comment les adversaires peuvent nous contrer, ce sont des choses que l'on anticipe."

"J'ai même mieux que la Norvège, j'ai trois plans moi, j'ai trois plans possibles. Donc voilà, on va s'adapter."

Alexandre Coiquil