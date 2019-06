Diacre : "On veut aller chercher la première place"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée par TF1 après France-Norvège (2-1), Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France, a reconnu que les Bleues avaient eu une soirée difficile.

Sur France - Norvège

"Ce n'était pas facile ce soir, mais c'était bien. On a bien joué avec nos têtes ce soir. Avec nos jambes aussi, puisqu'on a beaucoup couru."

"Voilà, cette victoire elle est importante face à un adversaire difficile à jouer. Mais on a fait ce qu'il fallait pour gagner."

Sur la difficulté rencontrée

"On savait qu'on ne gagnerait pas tous nos matches 4-0 non plus. Voilà, ce soir c'était plus difficile."

"On savait que ce serait un adversaire différent de ce qu'on avait eu avec la Corée du Sud."

"Et le Nigeria ayant battu la Corée juste avant, je pense que cela nous a mis un peu de pression. Mais on a su la surmonter."

"La qualification est acquise. Maintenant, on veut aller chercher la première place."