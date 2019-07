Diacre sur France-USA : "Le premier but encaissé me hante, pas le penalty"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée par Téléfoot, dimanche, Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France, est revenue sur la sortie de route de son équipe face aux Etats-Unis.

Sur son état après l'élimination de la France en quarts de finale

"On fait aller, on a connu des joueurs meilleurs."

"Mais bon, écoutez, voilà, faut passer à autre chose, même si c'est difficile et sachant que la compétition n'est pas terminé."

Si elle a revu France - Etats-Unis

"Absolument pas. Non, je ne peux pas. C'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Je ne sais même pas quand je le reverrais d'ailleurs."

Si le penalty non sifflé en fin de match la hante

"Non, pas ce penalty, non. Le premier but encaissé oui."

"On avait prévenu nos joueuses, on dit souvent il faut mieux prévenir que guérir, mais ça n'a pas suffi ce jour-là. C'est ça qui est un peu rageant."

Sur le VAR

"Je n'ai pas eu déchos comme quoi le VAR ne fonctionnait pas ou pas bien. On a été informé de rien."

"Après, c'est une décision, il faut l'accepter. On nous a reproché d'avoir un arbitrage maison contre la Corée..."

"Donc est-ce que c'est revenu aux oreilles de la FIFA ? On n'en sait rien..."

Entretien réalisé par Frédéric CALENGE