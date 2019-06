Diacre sur la canicule : "La même chose pour les deux équipes"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogées sur l'épisode caniculaire, jeudi, en conférence de presse, Corinne Diacre n'a pas semblée ennuyée par le facteur météo.

Corinne Diacre ne redoute pas la canicule. Interrogée sur l'épisode de forte chaleur de cette semaine, et son impact sur le quart de finale entre la France et les Etats-Unis de vendredi, la sélectionneure des Bleues ne s'est pas sentie menacée outre-mesure par le facteur météo. "Ce sera la même chose pour les deux équipes, donc à partir de là on part sur un pied d'égalité", a souligné la technicienne.

Egalement interrogée sur la canicule, la capitaine Amandine Henry a rassuré sur les réflexes des Bleues par rapport aux conditions spéciales.

Il faut "s'acclimater à la chaleur, ne pas rester enfermé tout le temps. Dans la chambre, il faut mettre la clim' un peu moins forte que d'habitude", a expliqué la Lyonnaise. Le reste du temps, il faut "beaucoup plus s'hydrater", à l'entraînement et en dehors, a ajouté la milieu de Lyon.

Alexandre Coiquil