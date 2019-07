Diacre sur Le Sommer : "Même moi, je lui ai dit, pourquoi tu restes à gauche ?"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée sur le Mondial raté d'Eugénie Le Sommer, Corinne Diacre, la sléectionneure de l'équipe de France, a critiqué les choix de sa joueuse concernant sa position.

Sur le Mondial raté d'Eugénie Le Sommer

"Eugénie ça fait 20 mois qu'elle joue à gauche avec moi. Je veux dire : si on regarde tous les matches de préparation, elle n'a jamais joué dans l'axe avec moi."

"Et quand elle a joué dans l'axe avec son club, on ne peut pas dire que c'est là où elle a été la plus performante."

"Après, même moi, je lui ai dit, pourquoi tu restes à gauche ? L'idée ce n'était pas ça. Notre projet de jeu, ce n'était pas ça. Le plan de jeu, ce n'était pas ça."

"Sauf que c'est ce qu'elle a fait. Et la raison, on en discutera plus tard."

Si elle regrette certains choix, comme ne pas avoir sélectionné Marie-Antoinette Katoto

"Je n'ai pas de regret. Très sincèrement, les filles qui ont été là ont fait le boulot sur l'état d'esprit."

"Après, c'est sûr que sur certaines performances individuelles, on n'a pas été, je pense, assez performantes. En tous cas par rapport, sur ce qu'on avait pu montrer, même de manière collective sur les matches de préparation."

"On n'a pas déployé le jeu que l'équipe de France sait faire."