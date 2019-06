Diacre : "Thiney peut encore faire mieux"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée sur la méforme de Gaëtane Thiney après Nigeria-France, Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France, a protégé sa joueuse.

Corinne Diacre ne lâche pas Gaëtane Thiney. Pas à son meilleur niveau depuis le début de la Coupe du monde, l'attaquante a vécu une soirée très contrastée à Rennes face au Nigeria. Une sortie qui a accentué les critiques sur son apport dans le secteur offensif.

Interrogée sur sa joueuse, qu'elle a réintégrée petit à petit en équipe de France quelques mois après sa prise de fonctions en 2017, Diacre a apporté son soutien indéfectible à l'attaquante dont le travail défensif apporte beaucoup d'équilibre à son 4-2-3-1.

"Elle était mieux que sur les deux premiers matches"

"Non, écoutez, on va dire qu'on a eu des difficultés collectives en première période et sur l'animation offensive en général"a, expliqué Diacre en conférence de presse. "Je l'ai trouvée mieux en seconde période, il y avait un petit plus d'espaces."

Soutien ou pas, Diacre a reconnu que Thiney ne vivait pas ses meilleurs moments avec le maillot des Bleues. "Non, écoutez, j'ai trouvé que Gaëtane avait fait un match... (elle cherche ses mots). C'est sûr qu'elle peut encore faire mieux, ça je vous l'accorde. Ce soir, elle était mieux que sur les deux premiers matches."