Didier Deschamps et son staff seront présents pour France-Etats-Unis

COUPE DU MONDE 2019 - Didier Deschamps et son staff seront présents pour le quart de finale de la compétition entre la France et les Etats-Unis, vendredi soir (21h00).

Les Bleues seront épiées par une vieille connaissance. La Fédération française de football a annoncé, jeudi, sur son portail que le sélectionneur de l’équipe de France masculine, Didier Deschamps, assistera au quart de finale entre la France et les Etats-Unis, vendredi soir, au Parc des Princes.

Le sélectionneur des Bleus sera accompagné par tout son staff. Ils avaient déjà assisté à la rencontre France- Norvège le mercredi 12 juin dernier à Nice, au lendemain du succès de la France en qualifications pour l’Euro 2020, face à Andorre (0-4).

"Concernant Didier, non ce n'est pas mon modèle du tout"

Souvent comparée à Deschamps dans sa manière de manager son groupe, mais aussi d’un point de vue plus technique, Corinne Diacre s’était montrée fortement agacée en début de compétition par une question sur le Basque.

"Concernant Didier, non ce n'est pas mon modèle du tout", avait déclaré Diacre avec sarcasme. "Mais on s'entend bien, on échange beaucoup. J'espère qu'il ne me ressemble pas par contre."