Le dispositif complet de la Coupe du monde pour le groupe TF1 !

Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Du 14 juin au 15 juillet, tout le groupe TF1 se met en ordre de marche pour vous faire vivre cet événement exceptionnel. Les plus belles affiches mais aussi des magazines et des rendez-vous quotidiens sur toutes les chaînes du groupe. Sans oublier notre chère Quotidienne 

Dans trois semaines, la Russie affrontera l’Arabie Saoudite lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2018.Une rencontre que vous pourrez suivre évidemment sur TF1 et qui donnera le coup d’envoi d’un dispositif exceptionnel.





Les plus beaux matches et les magazines sur TF1



Vous ne manquerez rien des plus grands chocs de cette Coupe du monde sur TF1. 28 matches dont toutes les rencontres de l’équipe de France, 5 huitièmes de finale, 3 quarts de finale, les 2 demi-finales, la petite finale et la grande finale le 15 juillet seront commentés par nos deux duos (G. Margotton – B. Lizarazu / C. Jeanpierre – R.Garcia).









Après chaque grand match du soir diffusé sur TF1, retrouvez le Mag de la Coupe du monde présenté par Denis Brogniart qui sera entouré de Nathalie Iannetta, Charlotte Namura, Thomas Mekhiche, Youri Djorkaeff, Ludovic Giuly et Pascal Dupraz. Un rendez-vous de 50 minutes pour revenir sur toute l’actualité de ce Mondial.



















Les JT et LCI au cœur du dispositif



Vos programmes d’informations seront évidemment au cœur de ce dispositif. Les JT de 13h et 20h reviendront sur l’actualité de l’équipe de France mais aussi vous permettront de mieux connaître également la Russie. De son côté, LCI bouleverse sa grille pour être au plus près de la compétition. Patrick Chêne animera Fan Zone, chaque jour de 18h à 20h puis Prolongations de 22h à 23h. Pour terminer la soirée, c’est Nathalie Iannetta qui prendra le relais entourée d’une large équipe de consultants (Stéphane Lannoy, Christophe Jallet, Daniel Cohn-Bendit, Laurent Fournier, Jean-Pierre Bernès). Des rediffusions de matches seront également proposées.











TMC et TFX à l’heure du Mondial





Quotidien proposera une page spécial Coupe du monde en 1ère partie de son émission grâce à ses envoyés spéciaux Martin Weill et Azzedine Ahmed-Chaouch tandis qu’Etienne Carbonnier animera depuis la France. Sur TFX, à 20h50 tous les soirs, vous retrouverez…La Quotidienne ! Votre rendez-vous préféré sur le digital va prendre aussi ses quartier à l’antenne.

Enfin, sur le site de la Coupe du monde, vous ne manquerez rien de la compétition.