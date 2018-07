Ce que nous dit le résultat d’IRM de Cavani

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

L’Uruguay a décidé de jouer la transparence en publiant la note du médecin qui a examiné el Matador à Nijni-Novgorod. On notera beaucoup de termes techniques et une erreur dans la date de naissance du l'attaquant, rajeuni de 10 ans !

Jouera, jouera pas ? La question agite tout l’Uruguay depuis que sa star est sortie sur blessure face au Portugal en huitième de finale. Edinson Cavani ne s’est pas entraîné avec la Céleste, mardi, laissant planer le doute sur sa participation au quart de finale programmé contre l’équipe de France ce vendredi à 16h (à suivre en direct sur TF1).





Alors pour dissiper le doute - et peut-être tromper l’ennemi - la sélection uruguayenne a choisi, chose inhabituelle, de publier la note du médecin qui a réalisé l’IRM de son joueur à Nijni-Novgorod. On y apprend donc que les "os du tibia sont intacts" et que l’attaquant du PSG souffre d’une "lésion" de type oedème, "sans déchirure". L’hôpital russe recommande "une consultation en traumatologie".











Mais rien qui ne viendrait donner un indice sur la durée d’indisponibilité d’El Matador. Une technique de communication qu’on comprend aisément quand on connaît l’impact d’Edinson Cavani sur la Celeste, auteur de 3 des 7 buts uruguayens dans la compétition. C’est lui qui a d’ailleurs offert la qualification en quarts de finale, marquant par deux fois face au Portugal de Cristiano Ronaldo (2-1).











Uruguay - Portugal (2 - 1) : Voir le match d'Edinson Cavani









"Je sais qu’ Edi va avoir l'envie, l'attitude, le dévouement, la force, qu'il va tout faire pour pouvoir être là mais ça ne dépend pas que de lui", a expliqué son collègue en attaque Luis Suarez, lors d’une conférence de presse où il s’en est pris à Antoine Griezmann. Guy Stephan, l'adjoint de Didier Deschamps, a lui rappelé que les Bleus "préparaient le match comme si Cavani était là". Un détail prête néanmoins à sourire dans le souci de transparence de la Fédération uruguayenne : l’erreur dans la date de naissance de Cavani sur le rapport médical. Si le jour et le mois sont bons (14 février), la date est fausse de dix ans (1997 au lieu de 1987). Voilà de quoi donner encore à parler avant d'annoncer l'éventuel forfait du meilleur buteur uruguayen de ce Mondial...







