Qui est éliminé, qui est qualifié ? Le point en un coup d'oeil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Près de la moitié des rencontres ont été disputées dans cette édition. L'occasion de faire le point sur ce qu'il se passe dans les huit groupes. Pour certains, les jeux sont faits, en revanche, des cadors du foot global joueront leur avenir lors de l'ultime journée de la phase de poules.





Six équipes sont qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du monde : Russie, Uruguay, France, Croatie, Angleterre et Belgique. Dans le détail, cela nous donne :



POULE A

Qualifiés : le surprenant pays-hôte, la Russie, et l'Uruguay de la doublette (pas franchement infernale) Cavani-Suarez.

Éliminés : Egypte et Arabie Saoudite.

Prochain rendez-vous (ce lundi): Egypte - Arabie Saoudite (16H) et Russie - Uruguay (16H)



POULE B

Qualifiés : c'est le groupe du suspense. Ni la Roja, ni le Portugal n'ont leur billet pour les 8es en poche.

Éliminé : le Maroc d'Hervé Renard (et il l'a amère).

Prochains rendez-vous (ce lundi) : Espagne-Maroc (20 heures) et Iran-Portugal (20 heures)







POULE C

Qualifié : la France, qui est un des rares cadors à avoir remporté ses deux matchs.

Éliminé : le Pérou, et c'est dommage, on les aimait bien.

Prochains rendez-vous (mardi): France - Danemark (16 heures) et Australie - Pérou (16 heures)





>> TOUS LESGROUPES, LES CLASSEMENTS, C'EST PAR LÀ







POULE D

Qualifié : la Croatie, qui a dominé ses rencontres dont ce fameux Croatie-Argentine (3-0)qui a plongé l'Albiceleste dans le marasme.

Éliminé : aucun, pas même l'Argentine, même s'ils n'ont pas gagné le moindre match, Messi peut encore croire aux 8es (on vous explique ici).

Prochains rendez-vous (mardi): Islande-Croatie (20 heures) et Argentine-Nigeria (20 heures)

>> L'ARGENTINE VIT SON "KNSYNA" À ELLE









POULE E

Qualifié : aucun... même pas le Brésil de Neymar (!).

Éliminé : Costa Rica

Prochains rendez-vous (mercredi): Serbie - Brésil (20 heures) et Suisse - Costa Rica (20 heures)



>> LES SCÉNARIOS POUR QUE LE BRÉSIL S'ÉPARGNE UN NOUVEAU TRAUMATISME





POULE F

Qualifié : personne. Dans ce groupe, seul le Mexique a joué une partition parfaite... mais qui ne suffit pas à l'envoyer en 8es.

Éliminé : chacunedes quatre équipes de la poule peut espérer. Encore plus les champions du monde en titre, battus par le Mexique (0-1) et qui se sont fait peur face aux Suédois (2-1)... Il leur reste encore à finir le job.



Prochains rendez-vous (mercredi) : Mexique - Suède (16 heures) et Corée du Sud-Allemagne (16 heures)



POULE G

Qualifiés : Angleterre et Belgique, autant dire que - pour une fois - la logique est respectée dans ce groupe et on va assister à une belle bagarre pour la première place.

Éliminés : la Tunisie et le petit Poucet du Panama

Prochains rendez-vous (jeudi): Panama - Tunisie (20 heures) et Angleterre - Belgique (20 heures)







POULE H

Qualifié : aucun, dans ce groupe ouvert, Sénégalais et Japonais sont pourtant les seuls à n'avoir pas perdu.

Éliminée : c'est un crève cœur mais la Pologne de Lewandowski, battue 3 à 0 par les Colombiens est d'ores et déjà hors de ce Mondial.

Prochains rendez-vous (jeudi): Sénégal - Colombie (16 heures) et Japon - Pologne (16 heures)