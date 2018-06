France-Australie : avec Pavard et Hernandez, sans Giroud

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Il avait annoncé des changements à l'issue du dernier match de préparation contre les Etats-Unis. Didier Deschamps a tenu parole. Samedi, c'est une équipe de France inédite qui est alignée contre l'Australie, pour le premier match du groupe C de la Coupe du monde. Particulièrement fringants lors de leur entrée en jeu contre les Américains, les prometteurs - mais inexpérimentés - Benjamin Pavard et Lucas Hernandez vont débuter sur les flancs de la défense bleue, en lieu et place de Djibril Sidibé et Benjamin Mendy.

Tolisso pousse Matuidi sur le banc





Au milieu de terrain, là encore comme il l'avait annoncé, Didier Deschamps a décidé de maintenir sa confiance en Paul Pogba. Placé à gauche du milieu, le Mancunien sera accompagné par l'indispensable Ngolo Kanté au centre et Corentin Tolisso sur le flanc droit. Le joueur du Bayern Munich pousse Blaise Matuidi sur le banc.



En attaque, exit Olivier Giroud. Les Bleus compteront sur le trio Dembélé-Griezmann-Mbappé pour faire trembler les filets australiens.

Coup d'envoi à midi, heure française, à Kazan, en direct sur TF1.