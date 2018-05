Equipe de France: alerte pour Dembélé, victime d'une entorse

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La première saison d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone aura surtout été marquée par les blessures. Le Français, arrivé en provenance du Borussia Dortmund l'été dernier, n'a pas été épargné. Pas même dimanche, lors du dernier match de Liga, qui correspondait au dernier d'Andrés Iniesta et à celui où le titre de champion d'Espagne a été remis aux Catalans.

Un tacle terrible droit sur sa cheville



Au Camp Nou, face à la Real Sociedad (1-0), Ousmane Dembélé a fini au sol quand Raul Navas l'a très durement taclé à la 42e. Le défenseur espagnol a attaqué directement l'international tricolore à la cheville. Cette dernière a plié sous un angle inquiétant sur le moment. Le joueur de la Sociedad a écopé d'un carton jaune tandis que Dembélé, après quelques instants au sol à grimacer de douleur, a finalement repris le jeu.

Toutefois, le n°11 n'est pas resté longtemps sur le terrain. Il n'a tenu que 10 minutes en seconde période avant de céder sa place à Denis Suarez. Sitôt sorti, Ousmane Dembélé a mis une poche de glace sur sa cheville endolorie.

Une entorse qui n'inquiète pas pour l'instant



De quoi susciter une certaine inquiétude à moins d'un mois de la Coupe du monde, sachant que le joueur a déjà manqué une large partie de la saison à cause d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche. Mais pour l'heure, ni le joueur, ni l'équipe de France, ni le Barça ne se montrent inquiets.

Le club catalan a confirmé, dans un communiqué, que le Français de 21 ans souffre d'une entorse de la cheville. Celle-ci ne semble pas grave outre mesure. A la fin du match gagné contre la Real Sociedad, Dembélé a participé aux festivités sans boiter. D'après L'Equipe, il est même sorti du terrain rapidement de lui-même pour ne pas prendre de risque. Ousmane Dembélé sera entre les mains du staff de l'équipe de France mercredi 23 mai, quand il arrivera à Clairefontaine pour commencer la préparation au Mondial.

Ce lundi 21 mai, au lendemain du match, Raul Navas s'est exprimé sur Instagram. Il a à nouveau présenter ses excuses à Ousmane Dembélé: "C'était une action rapide sur laquelle j'ai voulu y aller fort sur le ballon et malheureusement, j'ai touché Dembélé. Cela a donné un tacle vraiment très moche, qui ne me ressemble pas. A aucun moment, je n'ai voulu lui faire mal. Je me suis excusé deux fois sur le terrain. J'envoie une grande étreinte à Dembélé, j'espère qu'il va vite se rétablir, et j'espère le voir à la Coupe du monde pour laquelle il va s'envoler avec son pays."