Equipe de France/ D. Deschamps : « Un jour, Zidane sera sélectionneur »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Ancien coéquipier de Zinédine Zidane à La Juventus, et surtout en équipe de France, Didier Deschamps connaît bien l’ancien numéro 10 des Bleus. Forcément il a été interrogé sur le départ de Zizou du Real Madrid et l’ancien entraîneur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille a rendu hommage au Madrilène.





« Connaissant très bien Zizou, il a dû y réfléchir longuement »

Le sélectionneur des Bleus est bien placé pour connaître les difficultés et les attentes liées au milieu d’entraîneur, ce qui explique aussi l’empathie de Deschamps pour Zidane au moment de commenter le choix de son ami et ancien coéquipier : « C’est sa décision je la respecte. Connaissant très bien Zizou, il a dû longuement réfléchir, il est convaincu que c’est la meilleure décision pour lui. En regardant ce qu’il a réalisé sur ces 3 ans, c’est fantastique pour lui et pour son club. Je n’ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais je peux comprendre qu’il prenne cette décision. »









« Je reste concentré sur ma tâche avec mon groupe »

Etant donné que le futur de Zidane n’est pas connu, beaucoup s’interrogent sur une possibilité de voir l’ancien Ballon d’Or 1998 succéder à l’actuel sélectionneur. Didier Deschamps n’a pas hésité à commenter ces suppositions en assurant qu’il était concentré sur la Coupe du Monde : « pour l’instant Zidane a envie de profiter de ses proches et de sa famille. Il sera sélectionneur des Bleus un jour, ça arrivera, c’est logique. […] Je suis en immersion avec mon groupe pour un objectif précis, mon énergie est focalisée sur un événement majeur. Il y aura un après Coupe du Monde. Je ne me pose pas la question. Je reste concentré et focalisé sur ce qui m’attend avec ce groupe de joueurs. »