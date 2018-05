Equipe de France/ Deschamps : "Faire une liste des 23, c'est faire un groupe qui pourra aller le plus loin possible"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

DESCHAMPS EVOQUE SA LISTE DES 23

"C'est toujours difficile de faire une liste des 23, j'ai été confronté à des choix avec des joueurs qui ont beaucoup de qualités. Malheureusement je ne peux pas faire plaisir à tous les joueurs."

"Après une longue longue analyse avec mon staff, j'ai décidé".

"C'est difficile de dire que j'ai changé d'avis depuis un mois. Puis, il y a des critères : il y a ce que font les joueurs avec leurs clubs, leur temps de jeu (...)"

"Comme je leur ai dit il y a deux ans après l'Euro 2016 et quatre ans, faire une liste pour une grande compétition, c'est faire un groupe qui pourra aller le plus loin possible."

"Certains seront moins actif, mais il n'en seront pas moins importants."