Equipe de France: Jardim optimiste pour Sidibe

Par Francois TOUMINET

Pour Djibril Sidibe, l'inquiétude fait désormais à l'optimisme quant à ses chances de rejoindre le groupe France pour le le Mondial ne Russie.



"Il accélère normalement et ne se plaint pas"



A une semaine désormais de l’annonce du groupe tricolore pour le Mondial 2018, Djibril Sidibé se trouve bel et bien en mesure de postuler à une place en Russie. Un mois après s’être blessé au ménisque du genou droit, le latéral monégasque est en phase de reprise. "Cela fait trois ou quatre jours que Sidibé a repris l'entraînement collectif et cela s'est bien passé, dixit l’entraîneur de l’ASM Leonardo Jardim. Bien sûr, après un mois d'arrêt, il n'est pas encore au top physiquement mais il n'a pas de problème à son genou. Il accélère normalement et ne se plaint pas."

Apte à dépanner l'équipe si besoin



Le joueur qui a refusé l'opération du ménisque, contre l'avis du staff médical de l'ASM, semble avoir pris la bonne décision. Et ces derniers temps, c'est le technicien portugais lui-même qui fait état des progrès et de l'état de forme du joueur auprès du séléctionneur Didier Deschamps (il en fait de même avec Lemar). Le joueur serait même passé, selon L'Equipe, début mai à Clairefontaine pour des exercices physique set des soins. Pas question néanmoins de brûler les étapes pour le latéral monégasque. "Il ne jouera pas ce week-end (contre Saint-Etienne en L1). Ou alors 25 minutes maximum en cas de besoin exceptionnel."