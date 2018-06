Equipe de France : Kylian Mbappé va reserver ses primes à une association

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Souvent sujettes à discussions enflammées et jugements hâtifs, les primes versées aux footballeurs font régulièrement parler les réseaux sociaux. Mais parfois, les membres de l'Equipe de France savent clouer le bec à leurs détracteurs sur le sujet. L'Equipe nous apprend que Kylian Mbappé va reverser ses primes de participation en équipe de France à des associations humanitaires et des causes qui lui tiennent à coeur. Aussi, comme l'indiquent nos confrères, après des discussions entre ses avocats et la Fédération, "il a obtenu de voir ses primes de participation versées à une association différente à chaque match", soit environ 20 000 euros par match. Le quotidien précise que d'autres joueurs pourraient lui emboîter le pas dans cette démarche.

De plus, le prodige du PSG devrait reverser l'intégralité de la prime qu'il touchera à partir des quarts de finale à l'association Premiers de Cordée qui initie les enfants hospitalisées au sport et sensibilise les scolaires et les entreprises au handicap et dont il est le parrain. On apprend également que les joueurs et le staff de l'Equipe de France ont prévu de déduire une partie de leurs primes potentielles pour alimenter un pot commun à destination des autres membres de la FFF qui ont accompagné les Bleus dans cette Coupe du Monde. Selon l'Equipe, elle correspondent à 30% de l'enveloppe que recevra la Fédération qui correspondait par exemple, à la fin de l'Euro 2016, à 27 millions d'euros.