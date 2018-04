Equipe de France : la liste optimale des 23 de l'Ecole Polytechnique

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

En 2003, Michael Lewis publiait le livre "Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game". Il y décrivait l'approche moderne analytique mise en place par Billy Beane, directeur général des Athletics d'Oakland, pour monter une équipe compétitive en Ligue majeure de baseball malgré la situation financière défavorable de la franchise.



Adapté au cinéma (Le Stratège avec Brad Pitt dans le rôle principal), cet ouvrage a profondément marqué le monde du sport au point qu'aujourd'hui, les statistiques ont envahi le monde du football.



Un algorithme top secret !

Et en 2018, suivant les principes de "Moneyball", les étudiants de Polytechnique, la prestigieuse école d'ingénieurs, ont décidé de créer leur propre algorithme - qui reste secret - pour établir la liste optimale des 23 de l'équipe de France qui a le plus de chance de gagner la Coupe du monde en Russie.



A partir d'une liste de joueurs prédéfinis, ils ont gardé les 23 joueurs qui influaient le moins négativement sur les résultats. Et voici ce que donne cette liste des 23 :



Gardiens : Lloris, Mandanda, Maignan. Défenseurs : Sidibé, Debuchy, Kimpembe, Koscielny, Umtiti, Varane, B. Mendy, Amavi.

Milieux : Kanté, Lemar, Matuidi, Pogba, Tolisso, X (égalité entre Aouar, Doucouré et Kondogbia).

Attaquants : Dembélé, Fékir, Giroud, Griezmann, Lacazette, Mbappé.



Reste maintenant à savoir si Didier Deschamps sera sensible à cette approche footballistique.