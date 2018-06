Les meilleures phrases pour bien parler de N'Golo Kanté

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

On a épuisé tous les superlatifs au sujet de N'Golo Kanté, encore énorme jeudi face au Pérou à Ekaterinbourg (1-0). Alors on est allé emprunter les meilleures "citations" prononcées par ceux qui ont approché le phénomène.

On n'a plus les mots pour dire tout le bien qu'on pense de N'Golo Kanté. L'infatigable milieu de terrain de l'équipe de France inspire les plus grands superlatifs. Ceux qui l'approchent sont touchés par sa grâce. Au point de se demander si l'ancien Caennais est tout simplement humain. Alors on est allé emprunter à d'autres leurs meilleures punchlines pour parler du phénomène.

"Ça ne me surprendrait pas qu'un jour il soit à la réception d'un centre qu'il s'est fait pour lui-même", Claudio Ranieri, l'ex-entraîneur de Leicester où a joué Kanté



"Si la Terre était menacée par un astéroïde, je suis sûr que N'Golo Kanté l'intercepterait", Gary Lineker, légende de l'équipe d'Angleterre





"Quand je suis sur le terrain, parfois, je le vois en double ! Un à gauche, un à droite. J'ai l'impression de jouer avec des jumeaux", Eden Hazard, son coéquipier à Chelsea

"Malgré sa taille, on dirait un colosse !", David Beckham





Au sein des Bleus

"D'un seul coup, il sort de la terre ! C'est incroyable de jouer avec un joueur comme ça qui te récupère je ne sais pas combien de ballons dans un match", Lucas Hernandez



"Avec NG (N'Golo Kanté) aussi c'est plus facile, il court partout, il a quinze poumons. Le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça", Paul Pogba

"On l'appelle le voleur de mangues, parce qu'il gratte toujours les ballons", Antoine Griezmann

"Parfois, c'est comme si on jouait à douze, il fait le boulot de deux mecs", Olivier Giroud