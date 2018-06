N'Golo Kanté a un défaut : il triche aux cartes

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

On pensait que N'Golo Kanté était parfait, après les déclarations dithyrambiques de ses coéquipiers mais on se trompait. On a trouvé un défaut au milieu de terrain de Chelsea.

"Il court partout, il a quinze poumons! Le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça", "un bijou", "parfois, c'est comme si on jouait à douze, il fait le boulot de deux mecs. Hier, ils étaient deux au milieu mais on a l'impression qu'ils étaient trois, parce qu'il était partout", "NG, on l'appelle le voleur de mangues, parce qu'il gratte toujours les ballons. Tu le dribbles mais, dix mètres après, il revient par derrière et te vole le ballon. Tu ne sais pas d'où il sort"... Que de compliments à l'encontre du milieu de terrain de Chelsea et sans doute meilleur Bleu de cette Coupe du Monde.

Les propos à l'encontre de N'Golo Kanté sont si dithyrambiques qu'on se demande si le joueur a des défauts et si avec toute cette timidité, il parvient tout de même à se lâcher. Alors de ce point de vue là, rassurez-vous. Kanté se lâche et parfois même ... IL TRICHE. Oui, vous avez bien lu. Cette info, c'est Samuel Umtiti qui l'a révélée lors de la conférence de presse de ce jeudi matin. Interrogé sur son stoïque et très mystérieux coéquipier, il a balancé : "Je l'ai déjà vu se lâcher, sourire et même tricher aux jeux de cartes". Alors ça, c'est quand même sacrément gangsta', N'Golo !

