Equipe de France : Patrice Evra a rendu visite aux Bleus à Istra

Patrice Evra est de retour avec l'équipe de France ... Enfin presque. Tandis qu'à Istra, les joueurs attendent avec impatience de voir leurs familles respectives après le troisième match de poules (face au Danemark, mardi), les Bleus ont reçu la visite d'un ancien : Patrice Evra. Le latéral gauche, dont la dernière cape remonte à novembre 2016, est venu à la rencontre des Bleus à leur camp de base. C'est Antoine Griezmann qui a révélé l'information sur le plateau de Téléfoot, ce dimanche midi. "Cela nous a fait énormément plaisir, on a longuement échangé, cela fait toujours plaisir de retrouver Tonton Pat'", a confié le meneur des Bleus.

D'ailleurs, dans une conférence de presse très attendue, Paul Pogba a également évoqué ce fameux "Tonton Pat'", dimanche matin. À un journaliste qui l'interrogeait sur l'absence supposée de véritable taulier dans le vestiaire et sur le terrain, le milieu de Manchester United a dit tout le bien qu'il pensait de celui qui a porté le brassard de capitaine à de nombreuses reprises en Bleu ("survivant" notamment à la funeste Coupe du monde en Afrique du Sud) : "Avant, on avait un grand patron, une légende en équipe de France, Patrice Evra. Bien sûr, aujourd'hui, on a encore des patrons sur le terrain et en dehors, mais ce n'est pas comme Evra", a encensé "La Pioche", comme un hommage à l'international aux 81 sélections, présent en Russie aussi parce qu'il est consultant pour la chaîne anglaise ITV.