Equipe de France : perudo, Fortnite ou Casa de papel ... Comment s'occupent les Bleus en Russie ?

Une Coupe du monde ne peut se résumer simplement à ces clichés : lever, entraînements, débriefings, et repas. On se souvient qu'en 1998, les joueurs de l'équipe de France pouvait passer des heures à jouer aux cartes, comme l'avait raconté Alain Boghossian. L'ancien international avait expliqué qu'il passait des heures et des heures à taper le carton, là à la belote et ici au tarot avec Deschamps, Zidane, Candela ou Dugarry durant les moments de détente octroyés par Aimé Jacquet.

Vingt ans plus tard, la nouvelle génération passe-t-elle son temps devant des jeux vidéos, comme le voudrait ce fameux cliché à la peau dure ? Pas tant que cela. Comme on peut le voir sur les comptes Instagram des joueurs, au sein des Bleus de 2018, on se divertit aussi à l'ancienne, en jouant à des jeux qui remontent au XVIe siècle...



Fortnite, c'est quoi, ça ?

Vous l'avez probablement vu si vous suivez attentivement nos Bleus : lorsqu'il marque, Antoine Griezmann nous offre une petite danse un peu spéciale, plaçant des doigts sur son front pour former un L avant de se balancer d'une jambe à l'autre. On appelle ça la danse "Take the L" : le L pour "loser" (perdant, en français). Vous ne vous en souvenez pas ? Regardez, face à l'Italie, lorsqu'il inscrit son but sur penalty. Adil Rami, Paul Pogba et Ousmane Dembélé l'avaient tous rejoint pour célébrer ce but en dansant.





Peu élégante et un peu bizarre, cette danse est issue du jeu vidéo Fortnite et qui fait un véritable carton en ce moment. Et comme il n'y aucune raison que les footballeurs passent au travers d'une mode telle que celle-ci, certains de nos Bleus s'y adonnent pendant des heures. Adil Rami en tête : "Quand je rentre chez moi, j'allume la PlayStation (...) Fortnite, c'est le top du top", avait-il déclaré en conférence de presse, en février dernier. A-t-il embarqué sa console avec lui en Russie ? Oui, absolument. "Ma trousse de toilette, la PlayStation, le casque, la manette et il va y avoir que ça dans ma valise", avait plaisanté le Marseillais à Clairefontaine, quelques jours avant le grand départ pour le Mondial en Russie.

Le Perudo ? Kézaco ?

Au sein de l'équipe de France, la console est concurrencée par le Perudo. Ce jeu de dés sud-américain mêlant bluff, enchères et noms d'oiseaux, est en vogue depuis une vingtaine d'années au sein de multiples sélections. En 2006, la Seleção y jouait déjà, sous l'impulsion de Thierry Henry qui avait fait découvrir ce jeu à Gilberto Silva à Arsenal. En 2014, nos Bleus y jouaient également et en 2018, la tradition perdure, comme en témoigne la story Instagram de Benjamin Mendy.









La Casa de Papel, "pour les connaisseurs", comme Kimpembé !

Vous l'avez peut-être aperçu dans la Quotidienne de Téléfoot, ce dimanche : Presnel Kimpembé a regardé "La Casa de Papel"durant le trajet retour de l'équipe de France jusqu'à Istra. Une série espagnole, signée Alex Pina, qui cartonne depuis sa sortie sur la plateforme de visionnage à la demande, Netflix.



Scrabble, Football Manager ...

Moins fun, quoique, Olivier Giroud et Hugo Lloris s'affrontent eux... au scrabble. Mais sur téléphone portable, faut vivre avec son temps. Enfin, Antoine Griezmann (quand il ne joue pas à Fortnite) et Ousmane Dembélé jouent à Football Manager, comme on a pu le voir sur une petite vidéo de la FFF.