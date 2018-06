Equipe de France : Raphaël Varane demande aux médias "d'être un peu plus positifs"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Paul Pogba est-il à cran à cause des critiques que lui adresse la presse ? Peut-être mais si tel était le cas, il ne faut pas le dire. Ce dimanche sur TF1, Paul Pogba s'était étonné d'être passé "du plus gros transfert du monde à joueur le plus critiqué du monde" et lundi, lors de l'entraînement des Bleus, il a semblé agacé, selon les observations de certains médias. Un fâcheux concours de circonstances qui a poussé les médias à se questionner sur l'état d'esprit de Paul Pogba. Le milieu de terrain de Manchester United était énervé à cause des articles parus depuis et qu'il estime "injuste"? Faut-il voir un lien entre les critiques qui lui sont formulées et son agacement ? Peut-être, mais pour Raphaël Varane, ce n'est pas le cas.

"Il n'est pas aigri, il reste positif de toute façon"



A deux jours du deuxième choc pour les Bleus face au Pérou, le défenseur du Real Madrid et vice-capitaine de l'équipe de France a expliqué ce lundi que l'équipe souhait aller de l'avant et s'entourer de "positive attitude", comme chante l'autre. "Par rapport à la presse, il y a beaucoup de négatif, a déclaré le défenseur français à propos de son coéquipier. C'est une réalité. Nous, on cherche à être plus positif (...) On parle plus des choses négatives, c'est par rapport à ça qu'il a pu tenir les propos qu'il a pu avoir. Il n'est pas aigri, il reste positif de toute façon". Et de demander à la presse "d'être un peu plus positif" : "ce serait cool !" Manque plus qu'une victoire avec la manière face aux Péruviens demain et, promis, ce sera le cas !