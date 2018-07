Touché à la cheville, Sidibé quitte l'entraînement des Bleus prématurément

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Au lendemain de la qualification de la France pour les quarts de finale aux dépens de l'Argentine, les joueurs qui n'ont pas participé à la rencontre se sont entraînés à Istra. Mais l'arrière droit Djibril Sidibé a dû écourter sa séance après avoir été touché à la cheville droite. Lors de l'opposition entre les remplaçants, il a reçu une semelle de Florian Thauvin. Il a alors quitté le terrain, retiré chaussures et chaussettes et regagné le vestiaire en boitant.

Par ailleurs, le latéral gauche Benjamin Mendy n'a pas pris part à l'entraînement. Il avait été annoncé forfait pour le huitième de finale par Didier Deschamps en raison d'un "petit souci musculaire".

Lemar, le plus efficace devant le but

Les autres remplaçants se sont livrés à un toro d'échauffement et des frappes au but, exercice dans lequel Thomar Lemar s'est montré le plus efficace. La session s'est achevée par une opposition sur terrain réduit.



Les titulaires du match France-Argentine sont, eux, restés à l'hôtel pour le traditionnel programme d'après-match, entre décrassage, récupération et soins.

