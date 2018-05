Equipe de France : Umtiti et Fékir sont impatients d'en découdre

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Avant de jouer contre l'Irlande, ce lundi soir, Samuel Umtiti et Nabil Fékir étaient de passage en conférence de presse, durant laquelle ils sont, notamment, revenus sur leur présence dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour disputer le mondial en Russie et sur leur forme physique.





Honorés d'être dans le groupe pour la Coupe du monde 2018

Samuel Umtiti : "Jouer mon premier mondial est une grosse fierté et un rêve qui va se réaliser, j'espère. Depuis mon tout jeune âge, je regarde ces compétitions à la télévision. Ce sont des moments très spéciaux. J'ai la chance d'être appelé, de pouvoir disputer cette compétition avec mon pays, je suis le plus heureux actuellement. Il y a beaucoup de jeunes et de nouveaux joueurs dans ce groupe. Vous avez-vous-même débuté votre carrière en sélection en cours de compétition, lors de l'Euro 2016."



Nabil Fékir : "Pendant l'euro 2016, je n'étais pas présent. Aujourd'hui, c'est une grande compétition, c'est beaucoup de joie et une grande fierté d'être là. On profite de chaque moment, le plus important sera le premier match de Coupe du monde. Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans ce groupe. Tout le monde est très motivé."





Prêts physiquement le 16 juin ?

Umtiti : "Je me sens bien. J'ai eu quelques pépins physiques ces derniers mois, qui ne m'ont pas permis d'être à 100%. Mais j'ai bien travaillé en fin de saison à Barcelone. Physiquement, je serai à 100%. Après la blessure de Laurent Koscielny, qui était une personne très importante pour le groupe, je vais rester le même. Je parle avec tout le monde, je donne des conseils mais sans plus, je ne vais pas me prendre pour un autre."



Fékir : "Il y a cette blessure au genou qui m'a un peu freiné dans mon élan en fin de saison. On essaie de travailler au quotidien à l’entraînement pour arriver à mon meilleur niveau."

L'association Umtiti/Varane en défense centrale

Umtiti : "C'est un joueur de très grande qualité, comme tout le monde peut le savoir. Cela fait des années qu'il enchaîne des matches au Real Madrid, l'une des plus grandes équipes au monde. Il est en progression chaque saison. Ce sera à nous d'être bien complémentaires lors des matches qui arrivent."