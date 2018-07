Quelles équipes de Belgique et d’Angleterre dans la "petite finale" pour la 3e place ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Il y aura forcément un peu de dépit et de laisser-aller, ne serait-ce qu’inconsciemment, chez les joueurs de la "petite finale" opposant, ce samedi (16h, sur TF1), les deux perdants des demi-finales, la Belgique et l’Angleterre, avec pour enjeu une symbolique 3e place qui n’atténuera pas, de toute façon, la déception de ne pas jouer dimanche. Les deux sélectionneurs vont-ils en profiter pour offrir du temps de jeu à ceux qui en ont moins eu, comme ils l’avaient fait lors du 3e match du groupe G ayant opposé les deux équipes alors qu’elles étaient déjà qualifiées pour les 8es ?

Eh bien non, ou bien juste à la marge. La composition d’équipe belge est ainsi exactement la même que celle pour la demi-finale contre les Bleus, avec Tielemans succédant à Dembélé au milieu, et Meunier retrouvant sa place sur l’aile droite.





Côté anglais, on prend aussi à peu près les mêmes et on recommence. Rose remplace Young à gauche, tandis que le trio Dier- Delph - Loftus-Cheek succède, au milieu, à celui composé par Lingard, Henderson et Alli au coup d’envoi de la demie contre la Croatie.





Les compositions des deux équipes

Belgique : Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli – De Bruyne, Lukaku, E.Hazard (cap)

Sélectionneur : Martinez

Angleterre : Pickford – Jones, Stones, Maguire – Trippier, Dier, Delph, Loftus-Cheek, Rose – Kane (cap), Sterling

Sélectionneur : Southgate