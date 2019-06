Espagne-Etats-Unis : Nadal adresse un message d’encouragement à la Roja

COUPE DU MONDE 2019 – Rafael Nadal a adressé un message d’encouragement à l’équipe d’Espagne avant son huitième de finale face aux Etats-Unis.

Nadal passe un message de soutien à l'Espagne

L’Espagne a un allié de choix. A travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux de la Fédération espagnole de football, Rafael Nadal a adressé un message de soutien à la sélection féminine qui affronte les Etats-Unis en huitième de finale de la Coupe du monde, lundi, à Reims.

"Salut les filles. C’était pour féliciter pour la grande Coupe du monde que vous êtes en train de réaliser. Maintenant, place au plus difficile face à l’adversaire le plus coriace", a dit le Majorquin, actuellement en pleine préparation chez lui du tournoi de Wimbledon qui débutera le lundi 1er juillet prochain.

L’homme aux douze Roland-Garros a évidemment transmis ses meilleurs vœux à la sélection de Jorge Vilda qui joue le premier match en phase finale de son histoire. "Je vous donne toue ma force et mon soutien. On sera tous là pour vous soutenir et on espère que tout va bien se passer."