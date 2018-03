Espagne : Iago Aspas a les faveurs des supporters de la Roja

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Après les matches internationaux, AS a demandé à ses lecteurs de faire leur liste des 23 pour le Mondial 2018. Pour cela, les internautes devaient faire le tri entre les 40 joueurs convoqués par le sélectionneur Julen Lopetegui depuis sa prise de fonction en juillet 2016. Et, surprise, c'est Iago Aspas qui est privilégié pour être à la pointe de l'attaque !



Aspas plébiscité

Auteur d'un but et d'une prestation solide contre l'Argentine, Iago Aspas a marqué les esprits des aficionados espagnols. Avec 13.355 voix, il est l'attaquant espagnol qui récolte le plus de voix devant Diego Costa (12.168 voix), Rodrigo (10.527 voix) et Morata (8.701 voix).



Dans le sondage effectué par AS, les trois joueurs qui ont récolté le plus de voix sont David De Gea (14.429 voix), Andrés Iniesta (14.355 voix) et Isco (14.353 voix). Ce dernier s'est d'ailleurs illustré avec brio contre l'Argentine en réalisant un triplé.

Enfin, AS a réalisé à partir du choix des internautes un onze de départ disposé en 4-3-3 qui s'avère être très impressionnant sur le papier.