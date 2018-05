Espagne: Iniesta sélectionné pour le Mondial 2018, Morata écarté

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Annoncée comme une des grandes favorites dans la conquête mondiale, portée par une génération de joueurs confirmés et de jeunes talents, l'Espagne brillera-t-elle en Russie durant la Coupe du monde à venir? En tout cas, c'est le souhait de Julen Lopetegui, l'homme qui a succédé au poste de sélectionneur à Vicente Del Bosque, l'homme du sacre de 2010 et de la victoire à l'Euro 2012. Ce lundi 21 mai, Lopetegui a donné sa liste des 23 Espagnols.

Iniesta bien présent pour son dernier envol avec la Roja



Pas de réelle surprise dans ce groupe concocté par l'ancien coach du FC Porto. David De Gea est là bien sûr, comme le capitaine Sergio Ramos, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, Thiago Alcantara, David Silva, Diego Costa, Marco Asensio...

Même Andrés Iniesta est là. A 34 ans, le héros de 2010, qui a disputé dimanche son 674e et dernier match avec le FC Barcelone, sera bien sûr en Russie avec la Roja. On ignore encore exactement où jouera le génial milieu de terrain la saison prochaine. Mais en tout cas, cet été, il sera bien présent pour briller une dernière fois sur la scène internationale avec la sélection espagnole. Tout le monde ne pourra pas en dire autant.

Morata paye son effondrement à Chelsea



C'est le cas de Marcos Alonso. Le défenseur polyvalent de Chelsea, qui a fait ses premiers pas avec l'équipe d'Espagne en mars dernier, était en balance pour une place dans les 23. Finalement, Julen Lopetegui se passe de lui et privilégie le plus expérimenté Nacho Monreal (Arsenal, 32 ans). Marc Bartra est également écarté.

C'est surtout en attaque que l'on remarque deux absences qui ne sont, somme toute, pas si surprenantes. Très peu en verve avec l'Atlético de Madrid puis Las Palmas où il a été prêté, Vitolo manque logiquement à l'appel. Alvaro Morata, lui, paye sa saison difficile à Chelsea. Il y a un an, l'attaquant était courtisé de toutes parts et était recruté par Chelsea au Real Madrid pour 80 millions d'euros. Après de très bons débuts en Angleterre et plusieurs buts de la tête, l'Espagnol a perdu confiance et s'est blessé. Ses statistiques se sont effondrées ces derniers mois. A Chelsea, on s'interroge désormais sur ce qu'il convient de faire de lui.

Sur Twitter, le buteur a rapidement réagi. Sans doute déçu, il a quand même adressé ses encouragements à ses compatriotes: "Bonne chance pour la Coupe du monde !! Maintenant, je vais vous supporter et vous encourager jusqu'à la fin, comme toujours !!"

En tout cas, Julen Lopetegui, lui, a tranché. Alvaro Morata, 25 ans, ne connaîtra pas son premier Mondial. Le secteur offensif de l'Espagne sera animé notamment par Diego Costa, qu'il a inefficacement remplacé chez les Blues, ainsi qu'Iago Aspas, 30 ans, devenu international tard mais auteur d'une très bonne saison avec le Celta Vigo en Liga. Les Madrilènes Isco, Lucas Vazquez et Marco Asensio sont aussi appelés.