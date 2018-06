Espagne / Marco Asensio : « J’ai beaucoup copié Zidane »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A juste 22 ans, le talentueux Marco Asensio s’est déjà bâti un palmarès incroyable que d’autres ne peuvent obtenir en toute une carrière. Ce mardi, Marca publie une interview du joueur du Real qui revient sur la Coupe du Monde à venir, mais aussi le départ de Zinédine Zidane et la situation de Cristiano Ronaldo.





« J’ai toujours voulu ressembler à Zidane depuis que je suis petit »

En toute logique, le gaucher a été interrogé sur le départ de Zidane du Real Madrid qui en a surpris plus d’un. Y compris les joueurs comme le révèle Marco Asensio « L’annonce de Zidane nous a tous pris un peu par surprise, mais mon expérience avec lui a été très bonne. Il a eu beaucoup confiance en moi et nous avons une bonne relation […] Il m’a donné beaucoup d’opportunités. »

Mais la bonne entente entre Zidane et le joueur n’est pas seulement professionnelle. L’attaquant du Real confie avoir été admiratif de Zidane joueur depuis son plus jeune âge : « Depuis petit, j’ai toujours été attentif à son jeu et je l’ai beaucoup copié. C’est vrai que nous sommes différents, il est droitier et moi gaucher, nous avons un style différent balle au pied, mais j’ai toujours voulu ressembler à Zidane depuis que je suis petit. »









« Je ne m’imagine pas jouer sans Cristiano Ronaldo »

Si son temps de jeu ne cesse de grandir au Real et en Liga, Marco Asensio n’est pas encore un titulaire en puissance au sein du club merengue ni en sélection, même si Julen Lopetegui lui fait de plus en plus confiance. Il pourrait être aligné lors de la première journée le vendredi 15 juin contre le Portugal… où il retrouverait Cristiano Ronaldo.

Le quintuple Ballon d’Or n’a pas encore clarifié son avenir en club. Mais pour Marco Asensio, une chose est claire, il ne voit pas le Portugais quitter les Merengue : « Je ne m’imagine pas jouer sans lui. Cristiano a été, et sera toujours important pour nous. Madrid et lui se doivent de continuer ensemble main dans la main. » Mais le numéro 20 du Real n’oublie pas qu’avant de le retrouver éventuellement au Real, ils vont se croiser à la Coupe du Monde « C’est la première fois que je vais jouer contre lui, et je sais qu’il peut marquer à n’importe quel moment et il faudra être très vigilant car presque toutes les attaques portugaises passent par lui. »