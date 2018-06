Toutes les affiches des huitièmes de finale

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Alors que le premier tour du Mondial 2018 s'est achevé jeudi, on récapitule toutes les oppositions, toutes les dates et tous les horaires des huitièmes de finale.

Les futurs champions du monde se trouvent parmi eux. Jeudi, après la victoire des Belges face aux Anglais (1-0), ils n'étaient plus que seize à s'être hissés hors de la phase de groupes et à avoir décroché leur billet pour les huitièmes de finale. Certains étaient attendus, comme le Brésil ou l'Espagne. D'autres ont eu plus de mal mais y sont parvenus, à l'instar du Mexique. D'autres enfin font figure d'invités surprises, comme la Suède ou le Japon qui, il y a quelques semaines encore, n'avait plus de sélectionneur.

Voici le programme :

Samedi 30 juin

16 h : France-Argentine (4-3)



20h : Uruguay-Portugal (2-1)



Dimanche 1er juillet

16 h : Espagne-Russie (Stade Loujniki, Moscou)



20h : Croatie-Danemark (Stade de Nijni-Novogorod, sur TF1)



Lundi 2 juillet

16h : Brésil-Mexique (Samara Arena)



20h : Belgique-Japon (Rostov Arena)



Mardi 3 juillet

16h : Suède-Suisse (Stade de Saint-Pétersbourg)



20h : Colombie – Angleterre (Stade du Spartak Moscou)



