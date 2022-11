Coupe du Monde 2022: Américains et Gallois se neutralisent (1-1)

Malgré une première période à leur avantage, les Etats-Unis doivent concéder le point du match nul contre les Gallois. Timothy Weah a ouvert le score avant que Gareth Bale n'égalise en fin de match.

Alors que les Etats-Unis ont dominé la première période, les Gallois ont su revenir dans la rencontre au retour des vestiaires. Pulisic, Weah, Adams et Musah ont fait forte impression pendant une heure, avant de baisser physiquement. C'est à ce moment que le Pays de Galles s'est montré plus entreprenant. En toute fin de match, Gareth Bale a bénéficié d'un pénalty qu'il a lui-même transformé. Le match nul n'est pas immérité, même si les Américains peuvent regretter de ne pas avoir su profiter de leur net avantage en première mi-temps.

90+9 : L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Les deux équipes se séparent sur un score de parité 1-1.

90+8 : Nouvelle interception d'Adams qui stoppe une offensive galloise.

90+5 : Ampadu est remplacé par Morrell. C'est le dernier changement Gallois.

90+5 : La fin du match est tendue. Il y a pas mal de nervosité sur le terrain, et les 22 acteurs souffrent de la fatigue accumulée lors de la rencontre.

90+ 3: Wilson est remplacé par Thomas pour le Pays de Galles.

90+1: Gros choc entre Zimmerman et Wilson. Le défenseur américain se relève mais le Gallois reste un long moment au sol.

90: Il y aura 9 minutes de temps additionnel.

89è : Une contre-attaque éclair galloise met Johnson en bonne position. L'attaquant de Nottingham résiste aux défenseurs américains et tente sa chance dans la surface. Mais sa frappe du droit est facilement captée par Turner.

88è : Timothy Weah quitte ses partenaires. Le premier buteur de la rencontre est remplacé par Jordan Morris.

82è : Egalisation pour le Pays de Galles ! Gareth Bale trompe Matt Turner d'une frappe puissante sur la gauche du gardien, pourtant parti du bon côté ! (1-1)

80ème : Pénalty sifflé pour le Pays de Galles ! Tacle trop appuyé de Zimmerman sur Bale ! L'arbitre désigne logiquement le point de pénalty !

79è : Johnson remplace Williams pour le Pays de Galles.

74è : Dest, Musah et Sargent cèdent leur place côté américain. Yedlin, Acosta et Wright les remplacent.

73è : La contre-attaque américaine suite à une belle récupération de Musah permet à Pulisic de déborder côté gauche. Mais son centre ne trouve pas preneur dans la surface de réparation galloise.

66è : Aaronson remplace McKennie pour les Etats-Unis.

65è : Sur le corner de Wilson, Moore place une nouvelle tête mais ne trouve pas le cadre ! Quelle nouvelle occasion galloise !

64è : Quelle belle opportunité d'égaliser pour les Gallois ! Le centre de Wilson est difficilement repoussée par la défense américaine. Davies se jette et place un coup de tête remarquable claquée en corner par Turner !

63è : Une faute de Musah sur le côté gauche de la défense des Etats-Unis donne une belle opportunité aux Gallois. Le Coup-franc est très excentré.

59è : La défense américaine fait preuve de solidité face aux attaques des Dragons. Deux centres consécutifs de Roberts sont repoussés par l'arrière garde amércaine.

53è : Les Gallois se portent plus vers l'avant. La possession du ballon s'est inversée (68% pour les Européens). Gareth Bale et ses partenaires jouent plus haut. Mais ils ne parviennent toujours pas à se créer des occasions franches.

48è : La seconde période est repartie sur les mêmes bases que la première. Les Gallois éprouvent les mêmes difficultés à construire, et le pressing américain est toujours aussi intense.

46è : Le match reprend ! Côté gallois, Moore a remplacé James.

Alors que les Etats-Unis ont passé l'essentiel de leur rencontre à tenter de passer par les couloirs, c'est paradoxalement par une attaque dans l'axe qu'ils ont ouvert le score. Dominateurs, ils s'en sont remis à Pulisic et Weah, les deux attaquants les plus remuants pour marquer leur premier but.

Les Gallois n'ont pas obtenu beaucoup d'opportunités en première période. La possession du ballon leur est largement défavorable (33%). Comme ses partenaires, Gareth Bale a été transparent.

C'est la mi-temps à Al Rayyan ! Les Etats-Unis mènent logiquement 1-0 à la pause !

45: Il y a aura 4 minutes de temps additionnel

45 : Mepham est averti à son tour. Deuxième carton jaune pour le Pays de Galles.

40è : Gareth Bale tacle par derrière Musah avec les deux pieds décollés du sol. L'arbitre lui adresse un carton jaune logique.

35è : Ouverture du score de Weah ! Après une belle percée de Pulisic qui perfore la défense galloise, le joueur de Chelsea sert idéalement en profondeur Timothy Weah qui trompe Hennessey d'une belle frappe de l'extérieur du pied droit (1-0)

29è : Sergino Dest tente sa chance de loin, mais sa frappe passe largement au dessus des buts gallois.

29è : Les Etats-Unis passent par les couloirs. Robinson et Dest posent beaucoup de problèmes à leurs adversaires.

22è : Après 20 minutes de jeu, la possession du ballon est largement à l'avantage des Etats-Unis (70%)

21è : Les Gallois perdent trop vite le ballon. Chaque tentative de construire une attaque se termine par une récupération rapide des Etats-Unis.

14è : Première frappe galloise. Ampadu hérite du ballon à 30 mètres et tente sa chance. Malheureusement pour sa sélection, son tir est non cadré.

13è : McKennie fait preuve de trop d'engagement sur Williams. Deuxième carton jaune mérité pour les Américains.

11è : Dest écope du premier carton du match pour un tacle en retard sur Williams. Ce premier avertissement intervient très tôt et pourrait avoir son importance pour la suite de la partie.

09è : sur la continuité de l'action, Joshua Sergeant place une tête puissante qui est repoussée par le poteau gallois ! Quelle double opportunité pour les coéquipiers de Weah !

09è : Les Gallois ont failli inscrire le premier Csc de la compétition ! Sur un centre de Weah, Rodon coupe la trajectoire du ballon qui est repoussé in extremis par son portier Hennessey ! Première occasion pour les Etats-Unis !

09è : Les Gallois évoluent en 5-3-2. Défensivement ils parviennent à contenir leurs adversaires, mais la principale difficulté pour eux est de construire des offensives.

08è : Dest et McKennie sont beaucoup recherchés dans la construction du jeu. Les Etats-Unis passent essentiellement sur le flanc droit pour leurs attaques.

06è : Les Gallois ont du mal à construire dans les premières minutes. Le pressing de leurs adversaires leur cause beaucoup de tort.

04è : Les partenaires poussent en ce début de rencontre. Ils obtiennent le premier corner. Mais le centre de Pulisic est encore une fois repoussé.

02è : La défense galloise parvient à repousser le centre du joueur de Chelsea

02è : Les Etats-Unis obtiennent le premier coup-franc du match. Pulisic s'apprête à le frapper.

C'est parti à Al Rayyan ! Les Américains donnent le coup d'envoi de la rencontre !

La composition de l’équipe des Etats-Unis

Turner – Dest, Ream, Zimmerman, Robinson – Adams (Cap.), McKennie, Musah – Pulisic, Weah, Sargeant

Entraîneur : Gregg Berhalter

La composition de l’équipe du Pays de Galles

Hennessey – Davies, Rodon, Mepham – Williams, Ramsey, Ampadu, Roberts – James, Bale, Wilson.

Entraîneur : Robert Page

Arbitre : Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

