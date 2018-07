[Exclu Téléfoot 01/07] - Deschamps : "On est là pour vivre de tels moments et les partager"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la victoire face à l'Argentine

"C'est le football. Il n'y a qu'à travers le sport et le football qu (qu'ont vit ce genre d'émotions) parce que c'est tellement indécis par moment".

"Il y a des revirements de situations donc émotionnellement c'est très fort, surtout quand on se trouve du bon côté".

"C'est vrai qu'il y a eu France-Ukraine, il y a eu l'Euro aussi avec France-Allemagne et les autres matches aussi".

"Mais on est là pour ça aussi : pour vivre de tels moments et partager de tels moments. S'il y autant de monde au stade et devant la télévision c'est qu'ils aiment l'équipe de France. Il sont derrière nous".