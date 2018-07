[Exclu Téléfoot 01/07] - Pavard : "On n'a pas eu peur de Messi, ce n'est pas Cavani ou Suarez qui vont nous faire peur"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur une éventuelle absence de Cavani lors du 1/4 de finale

"On sait très bien que c'est une équipe qui est très forte et qui a de très bons remplaçants".

"Après on n'a peur de personne. On n'a peur d'aucun joueur. Messi, on n'avait pas peur, on l'a très bien pris".

"Ce n'est pas Cavani ou Suarez qui vont nous faire peur. On connaît leurs qualités et le fait qu'ils sont de grands joueurs".

"On n'a pas à craindre l'Uruguay, on est sûr de notre jeu et de notre équipe. On a une équipe très forte".

Sur son rapport avec ses adversaires

"Moi quand je suis sur le terrain, je ne fais gaffe à personne".

"Peu immorte le nom, je suis dans ma bulle. Je mouille le maillot comme je l'ai toujours fait".

"Je fais abstraction de tout ça et je ne fait pas attention contre qui je joue".

Deschamps sur l'éventuelle absence de Cavani

"Il faudra voir, c'est une blessure musculaire au mollet. J'espère pour lui (qu'il sera présent)".

"Parce que sincèrement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, toute la joie qu'il communique aussi".

"C'est vraiment une bonne personne. Voilà il a un problème musculaire, il reste cinq jours. On verra bien".





