[Exclu Téléfoot 01/07] - Pavard : "Je suis encore sur mon petit nuage"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son but face à l'Argentine

"Je n'ai pas dormi, même pas une minute. Je suis encore sur mon petit nuage".

"(Sur la plus grande émotion de sa carrière) Oui pour l'instant oui, forcément".

"Marquer en Coupe du monde, c'est quelque chose d'énorme. Marquer, surtout avec ce maillot bleu".

Sur les répercussions de son but

"Je ne réalise pas encore. Ce sont plutôt mes proches qui me disent que c'est énorme, parce que c'est énorme".

"Depuis hier, je regarde en boucle les vidéos de mon but. C'est rare que je marque un but comme ça. Je n'avais marqué que deux buts de la tête".

"Là c'est le but qui a permis d'égaliser. Après, on s'est encore plus lâché. On a prouvé qu'on était une grande équipe".





