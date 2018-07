[Exclu Téléfoot 08/07] - Deschamps : "Je ne laisserai pas Mbappé se contenter de ça, parce qu'il doit chercher plus haut"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la marge de progression

"Non. Non, non (sur le fait qu'il puisse griller les étapes). De toute façon, c'est normal, c'est fabuleux ce qui arrive à tous les joueurs de l'équipe de France".

"Evidemment à Kylian parce qu'il n'a que 19 ans, même s'il n'aime pas qu'on parle de son âge".





Sur la Coupe du monde de Mbappé

"Il peut être fier de ce qu'il a fait. Mais il ne va pas se contenter de ça. Je ne le laisserai pas se contenter de ça. Parce qu'il doit chercher plus haut comme l'ensemble du groupe".

"Il faut dire quand il fait les choses bien. C'est important de féliciter. Et il y a toujours des petites choses à améliorer".

"Après, c'est un échange. Il a lui aussi son ressenti. A moi d'écouter. Et voilà, c'est des échanges. Mais Kylian a toujours été à l'écoute et comme il est intelligent, il réfléchit et après il sait".





Bleu Confidentiel : Le rêve continue