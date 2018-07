[Exclu Téléfoot 08/07] - Mbappé : "Ma Coupe du monde est réussie"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur sa Coupe du monde

"Elle est réussie, même si j'ai eu un premier match difficile où je n'ai pas été au niveau".

"J'ai essayé de m'en remettre à ce que je sais faire de mieux : travailler et surtout répondre aux attentes du collectif".

"Parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est un collectif qui arrive à de grandes choses".

"Pour le pays, le cas individuel passe après, donc c'est ce que j'ai essayé de faire et ça m'a réussi. Donc, j'espère continuer comme ça".

Sur son silence en début de Coupe du monde

"Je ne voulais pas être un porte-parole. Je pense que chacun doit avoir son rôle, c'est ça qui détermine une équipe et un groupe et je considérais que ce n'était pas mon rôle".

"Mon rôle c'est de jouer sur le terrain et d'aider le collectif. Après, je peux venir de temps en temps comme je le fais aujourd'hui. Mais voilà, mon rôle c'est ça".

Sur le bilan des Bleus

"Ce que je retiens surtout, c'est que la France a envoyé un message. Après "Kylian", ça passe après".

"La France envoie un message en disant qu'elle a battue l'Argentine, on est en quarts de finale et on a montré aussi qu'on avait une belle équipe. Donc, c'est tout ce que j'ai retenu".





