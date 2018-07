[Exclu Téléfoot 08/07] - Mbappé : "On voit qu'il y a une équipe qui se forme"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le niveau des Bleus durant cette Coupe du monde

"On se sent de mieux en mieux, on ne peut pas le nier. On fait des performances de plus en plus solides aussi ".



"On voit qu'il y a une équipe qui se forme. Et ça je pense que c'est important pour aller le plus loin possible dans ce genre de compétition".

"Maintenant, on a conscience des qualités qu'on a et ce qu'on sait faire. Mais on sait aussi qu'il reste le plus dur à faire".

"C'est très bien d'arriver là où on est arrivé. On est vraiment fiers, on a savouré".

"Et maintenant, il va falloir se remettre au travail, même s'il y a peu de temps pour pouvoir faire les choses bien en demi-finale pour avoir le droit de rêver".